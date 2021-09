Rostock : Sporthalle in Lütten Klein wird für Millionenbetrag saniert

Am Erasmus-Gymnasium wird derzeit gebaut. Ein neues Schulgebäude entsteht und die Sporthallen werden saniert. Dafür gab es Fördermittel. Die Projekte sind Teil eines vierstufigen Bauplans für den Standort.

Rostock | Rund 4,5 Millionen Euro wechselten am Dienstag den Besitzer. Das Geld wurde zwar nicht bar übergeben, aber zumindest der Bescheid über die Fördermittel wurde persönlich überreicht. Die Mittel sollen in die bereits laufende Sanierung der Sporthalle des Erasmus-Gymnasiums im Rostocker Stadtteil Lütten Klein fließen. Am Standort gibt es noch weitere Baup...

