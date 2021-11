Klimaschutz : Sportler wollen 2500 Bäume in der Rostocker Heide pflanzen

Damit soll ein nachhaltiger Beitrag zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid geleistet werden. Initiiert wurde die Aktion von den Veranstaltern des Rostocker Citylaufs und dem Team von Pro Event.

Rostock | Mindestens 2025 neue Bäume sollen bis 2025 jährlich in der Region Rostock gepflanzt werden. Das haben sich die Veranstalter des Rostocker Citylaufs und das Team von Pro Event vorgenommen. Am Sonnabend wird mit der Aktion „Mein Baum für Rostock“ ein großer Schritt hin zum Erreichen dieses Ziels gemacht. Dann wollen einige Hundert Läufer junge Bäume in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.