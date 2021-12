Societät maritim : Stine Albrecht erhält Rostocker Kunstpreis 2021

Die aus Stralsund stammende 33-Jährige hat sich aus einem Kreis von 29 Bewerbern durchgesetzt.

Rostock | Fünf Kandidatinnen sind angetreten, aber nur eine konnte gewinnen. Am Donnerstag wurde der für Kleinplastik bis 50 Zentimeter ausgeschriebene und mit 10.000 Euro dotierte Rostocker Kunstpreis 2021 an Stine Albrecht vergeben, so Wolfgang Methling, Leiter des Vereins Kulturstiftung e.V. Weiterlesen: Ausstellung zeigt Werke der Finalisten für Rostocke...

