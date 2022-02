Wieder Demos in Innenstadt : Strafanzeigen nach Corona-Protesten in Rostock

Nach erneuten Demonstrationen gegen die aktuell geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Montagabend in Rostock zieht die Polizei Bilanz.

Rostock | Nach den erneuten Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik am Montagabend in Rostock zieht die Polizei Bilanz: Die Beamten nahmen diverse Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung in Verbindung mit einem tätlichen Angriff sowie einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz auf. Darüber hinaus wurden dr...

