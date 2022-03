Wegen Wasserrohrbruch : Straße Am Strande in Rostock vollgesperrt

Autofahrer wurden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Rostock | Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Straße Am Strande in Rostock gesperrt. Wie die Polizei informierte, musste die Straße zwischen Kanonsberg und Grubenstraße in beiden Richtungen gesperrt werden, weil ausströmendes Wasser die Fahrbahn überflutet hatte.

