Aktion Brems dich : Straßen in Rostock sollen zum Schulbeginn sicherer werden

Autofahrer sollen dazu angehalten werden vorsichtiger zu fahren. Banner in ganz Rostock verhelfen zur Prävention von Unfällen mit Kindern.

Rostock | Das gelbe Banner liegt am Polizeirevier Rostock-Dierkow bereit und die Polizeibeamten und Vertreter der Verkehrswacht Rostock sind hoch motiviert. Anlässlich der Aktion Brems dich hingen sie gemeinsam mit Vertretern der 21 Partner am Montag im gesamten Rostocker Stadtgebiet Spannbänder auf. Vor allem dort, wo viele Schüler unterwegs sind. Aber auch an...

