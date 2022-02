FC Hansa gegen 1. FC Nürnberg : Straßen in Rostock wegen Fußballspiel am Sonnabend gesperrt

Erneut kommt es wegen der Heimpartie des FC Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet.

Rostock | Wegen des Fußballspiels des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg am Sonnabend ab 13.30 Uhr im Rostocker Ostseestadion kündigt die Stadt Verkehrseinschränkungen unter anderem für die Gartenstadt an. So wird am 26. Februar ab 10 Uhr die Zufahrt zum Bereich zwischen Groß Schwaßer Weg, Kopernikusstraße und Trotzenburger Weg gesperrt. Weiterlesen: ...

