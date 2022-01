„Lützerath bleibt“ : Students for Future Rostock veranstalten Mahnwache Am Brink

Die Aktion am 8. Januar soll auf das vom Abriss bedrohte Dorf Lützerath am Rande des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler im Rheinland aufmerksam machen.

Rostock | Students for Future Rostock veranstaltet an diesem Sonnabend unter dem Motto „Lützerath bleibt“ eine Mahnwache Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Los geht es am 8. Januar um 13 Uhr, wie die Initiative auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Facebook Iframe Seit mehr als einem Jahr setzen sich Aktivisten für den Erhalt des vom Abriss be...

