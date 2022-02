Schäden im Stadtgebiet : Sturm zerstört in Rostock Tausende Bäume

Allein im Stadtgebiet zerstörte der Sturm am Wochenende mehr als 40 Bäume. In den Waldgebieten der Hansestadt wurden sogar 2500 Bäume in Mitleidenschaft gezogen.

Rostock | Das Sturmtief hat am Wochenende auch in den Grünanlagen und Waldflächen der Hansestadt Rostock für Verwüstungen gesorgt. Zahlreiche Bäume stürzten um und blockierten Straßen und Wege. „Zudem kam es zu zahlreichen Sachschäden durch abgebrochene oder entwurzelte Bäume“, informierte Antje Schwarzer, Baumkontrolleurin des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz ...

