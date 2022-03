Nach zwei Warnstreiks : Tarifeinigung bei Logistiktochter der Uniklinik Rostock

Die beiden Warnstreiks in den vergangenen Wochen zeigten anscheinend ihre Wirkung.

Rostock | Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Logistiktochter der Universitätsmedizin Rostock ist beendet. Weiterlesen: 150 Mitarbeiter beteiligten sich am zweiter Warnstreik Wie die Unimedizin am Donnerstag berichtete, wurde in der dritten Verhandlungsrunde und nach zwei Warnstreiks eine Einigung erzielt. So sei für die insgesamt 280 ...

