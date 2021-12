Neubau der Tierklinik : In Rostock können kranke Haustiere noch besser versorgt werden

Mit dem Neubau wurden Operations- und Behandlungskapazitäten deutlich ausgeweitet. Mit neuer technischer Ausstattung ist die Klinik nun zudem die modernste in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | Das weiß-graue Gebäude hebt sich deutlich ab von den umliegenden Backstein-Gebäuden in der Rostocker Thierfelder Straße. Es ist der Neubau für die Rostocker Tierklinik, der am Donnerstag nach zwei Jahren Bauzeit feierlich eingeweiht wurde. Zwar wurde die Klinik mit deutlich mehr Platz für Mitarbeiter und Patienten schon vor ein paar Tagen in Betrieb g...

