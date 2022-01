Musical in Rostock : Tina-Turner-Show in der Stadthalle wird erneut verschoben

Pandemiebedingt muss die Veranstaltung, die am 2. Februar in Rostock stattfinden sollte, auf ein anderes Datum gelegt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin und müssen nicht umgetauscht werden.

