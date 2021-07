Schifffahrt in Rostock : Ausbilder Torsten Falke geht von Bord des AFZ

Torsten Falke geht am 23. Juli in den Ruhestand. In 27 Jahren hat er im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) Generationen von Seeleuten auf ihre Zukunft vorbereitet.

Rostock | Er hat Generationen von Seeleuten auf den Weg in die Schifffahrt begleitet. Am kommenden Freitag wird Torsten Falke (64) nun zünftig verabschiedet. 27 Jahre lang war er im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) als Ausbilder tätig. So erlebte er die Entwicklung der Bildungsstätte im Fischereihafen unmittelbar mit, die am 1. Oktober 1994 zur Gründung des A...

