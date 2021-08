Urlaub in Rostock : Später Saisonstart und Personalmangel setzen Tourismusbranche zu

Von Januar bis Juni verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern weniger Urlaubsgäste als im Vorjahr. Die Turbulenzen in der Tourismusbranche machen sich auch in Rostock bemerkbar.

Rostock | Nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie hat sich die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht vollständig erholen können. Im ersten Halbjahr 2021 kamen laut Statistischem Amt MV knapp 900.000 Gäste in den Nordosten, das sind 55 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Saisonbilanz der Tourismusbranche in MV wurde am Mittwoch in Warnem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.