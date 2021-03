Rostock : Transporter geht in Flammen auf

Ob ein Zusammenhang zu den Vorfällen in Bad Doberan besteht, ermittelt die Polizei derzeit.

Rostock | Ein Transporter einer Autovermietung ist in den frühen Morgenstunden am Dienstag im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel in einem Wohngebiet in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Der Vorfall hatte sich gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz am Hafenbahnweg zugetragen. Anwohner sahen zuerst einen hellen Feuerschein, als ...

