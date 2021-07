Hospiz in Rostock : Trauercafé Raum & Zeit am Klinikum Südstadt wieder geöffnet

Nach der langen Zwangspause darf das Café nun wieder seine Türen für Hinterbliebene öffnen. Gespräche und der gegenseitige Austausch können helfen, Orientierung zu finden und neuen Lebensmut zu schöpfen.

Rostock | Wenn ein geliebter Mensch stirbt, hinterlässt dieser oft eine große Lücke im Leben der Hinterbliebenen. Doch niemand muss allein durch diesen Prozess gehen. Das Trauercafé Raum & Zeit, welches eine Initiative des Hospizes am Klinikum Südstadt in Rostock ist, gibt Trauernden die Möglichkeit in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. „Am 6. Juli um...

