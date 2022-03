Ehrenamtliche im Einsatz : Telefonseelsorge Rostock hilft, durch Krisen zu kommen

In Krisenzeiten haben Menschen viel Redebedarf. Die Rostocker Telefonseelsorge bekommt dies unmittelbar zu spüren. Ein Mitarbeiter spricht über seine Beweggründe, sich ehrenamtlich bei der Hilfseinrichtung zu engagieren.

Rostock | Als das Telefon klingelt, weiß Andreas Behrendt* nicht, was ihn in den folgenden Minuten erwarten wird. Der 62-Jährige hat bereits einiges an Lebenserfahrung gesammelt – in seiner Aufgabe als Ehrenamtler der Telefonseelsorge Rostock gehört er allerdings noch zu den Dienstjüngeren. Einige seiner Kollegen sind schon seit mehr als 25 Jahren bei der Hilfs...

