Kundgebung in Rostock : Rund 500 Menschen demonstrierten gegen Krieg in der Ukraine

In bewegenden Worten setzten sich Menschen aus der Ukraine bei einer Kundgebung am Sonntag auf dem Neuen Markt in Rostock für den Frieden ein.

Rostock | Bereits zur fünften Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine haben sich am Sonntag über eine Stunde verteilt knapp 500 Menschen aus der Ukraine und viele, die ihre Solidarität bekunden wollen, auf dem Neuen Markt in Rostock getroffen. Durch die Versammlung führte Viktorija Leshchenko vom Verein Deutsch-Ukrainisches Kulturzentrum Rostock. Weiterles...

