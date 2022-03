Schutz vor Covid-19 : Ukrainer können sich in Rostock gegen Corona impfen lassen

In der Woche ab 28. März gibt es in Rostock wieder mehrere Impfangebote. Auch geflüchtete Ukrainer können diese in Anspruch nehmen. Es gibt dabei jedoch einiges zu beachten.

Rostock | Im Kampf gegen das Coronavirus und weitere Infektionsfälle werden in der kommenden Woche in Rostock wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Impfung angeboten. Diese können auch von geflüchteten Ukrainern in Anspruch genommen werden. Weiterlesen: Corona-Impfungen ohne Termin an mehreren Standorten möglich Im Einkaufszentrum Warnow Park in Lütten Klei...

