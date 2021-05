Rostock : Unbekannte besprühen mehrere Wagen der Deutschen Bahn

Das Graffiti wurde in den Farben blau, weiß, rot und schwarz in einer Gesamtgröße von 30 Quadratmetern angebracht.

Rostock | Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Reisezugwagen der Deutschen Bahn am Rostocker Hauptbahnhof mit Graffitis besprüht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Wagenpark stand in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes Rostock, als der oder die Täter zwischen 02.30 Uhr und 06.00 Uhr diesen mit einem Schrif...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.