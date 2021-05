Großeinsatz in Rostock : Unbekannte legen Brand auf altem Ruinengelände

Auf dem Gelände kommt es immer wieder zu Brandstiftungen.

Rostock | Weil abermals bislang unbekannte Täter gezündelt haben, musste die Rostocker Feuerwehr mit einem kompletten Löschzug am Dienstagabend in den Stadtteil Evershagen ausrücken. Die Pyromanen entzündeten diesmal Unrat auf einem Flachdach, es gab eine größere Rauchentwicklung. Der Vorfall hatte sich gegen 19.15 Uhr auf einem Ruinengelände an den Griebens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.