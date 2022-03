Rostock : Unbekannte werfen Flaschen auf Polizeirevier

Die Beamten konnten in der Nähe zwei Tatverdächtige ausmachen.

Rostock | Das Polizeirevier im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Flaschen beworfen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben Unbekannte gegen das Gebäude der Polizei in der Möllner Straße zwei leere Glasflaschen geworfen, eine davon traf dabei das Fenster des Raumes des Dienstgruppenleiters, so die Polizei. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.