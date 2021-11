Rostock : Unbekannte werfen Gegenstände auf die Stadtautobahn

Das Fahrzeug eines 54-Jährigen wurde dabei beschädigt. Zeugen gaben an, dass es sich bei den Tätern um Kinder handeln soll.

Rostock | Unbekannte haben von einer Brücke aus Gegenstände auf die Stadtautobahn in Rostock geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 17 Uhr. Dabei wurde das Auto eines 54-Jährigen beschädigt. Der Fahrer und sein Beifahrer waren auf der Stadtautobahn in Richtung Schutower Kreuz unterwegs, als sie sahen, wie Personen vo...

