Corona-Lage spitzt sich zu : Rostocker Ärzte bereiten sich auf Triage vor

Prof. Reisinger erklärt, was im schlimmsten Corona-Fall auf Ärzte und Pfleger am Universitätsklinikum zukommt.

Rostock | Die Corona-Infektionszahlen schnellen seit Wochen unaufhörlich in die Höhe und das macht sich auch in den Rostocker Kliniken bemerkbar. Die Kapazitäten für Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, werden immer knapper. Das bestätigte Susanne Schimke, Sprecherin der Unimedizin Rostock, vergangene Woche. Im schlimmsten Fall – also dem,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.