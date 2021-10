Rostock : Veranstaltungen im Literaturhaus finden live und virtuell statt

Von Erzählungen über Lesungen bis hin zu Buchpremieren: Das wird im Herbst angeboten.

Rostock | Das Literaturhaus Rostock startet live und virtuell in den Herbst. Für den kommenden Monat hat das Haus sowohl Veranstaltungen, die live stattfinden, als auch virtuelle im Programm, teilte Ulrika Rinke vom Literaturhaus mit. Virtuell Einblicke in einen Roman Unter anderem gibt Jonathan Franzen virtuell Einblicke in seinen neuen Roman, vor Ort wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.