Halloween und Ferientipps : Das können Familien am langen Wochenende in und um Rostock erleben

Von bunter Lichtshow bis zum Kürbisschnitzen wird für Groß und Klein in der Hansestadt und dem Landkreis Rostock einiges geboten.

Rostock | Nicht nur Halloween steht am Sonntag – hierzulande eigentlich der Reformationstag – an, die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern können sich auch über ein verlängertes Wochenende freuen. Denn am Montag und Dienstag haben sie bewegliche Ferientage. Perfekt, um in der freien Zeit etwas zu unternehmen. Hier ein paar Vorschläge für Aktivitäten, die Familien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.