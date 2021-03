Mehr Ampeln auf L22 in Rostock : Verbindung von Stadthafen und City sorgt für Diskussion

Obwohl erst im August Ideen zur Querung der L22 vorliegen werden, verfing sich die Bürgerschaft in einer hitzigen Debatte.

Rostock | Noch trennt die L22 in Rostock Innenstadt und Stadthafen. Wer in selbigen will, muss an einer der vorhandenen Ampeln stehen und warten. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern, spätestens zur Bundesgartenschau (Buga) 2025. Ideen zur Umsetzung fordern die Fraktionen Linke, Grüne und CDU/UFR der Bürgerschaft bis August 2021 von der Verwaltung. Doch ...

