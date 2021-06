Rostock : Verdächtige Fahrweise überführt betrunkenen 41-Jährigen

Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille fest.

Rostock | Weil er in Schlangenlinien und auch noch zu schnell in der Rostocker Straße Am Strande unterwegs gewesen ist, wurde am Dienstag die Polizei auf einen 41-jährigen Autofahrer aufmerksam. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierten sie den Fahrer daraufhin. Schnell sei dabei klar geworden, warum der Mann solch eine auffälligen Fahrweise an den Tag legte, ...

