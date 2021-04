Rostock : Verdächtiger nach Schraubenzieher-Attacke festgenommen

Die Polizei rückte am Freitagabend in den Rostocker Stadtteil Dierkow aus. Dort trafen die Beamten auf Widerstand.

Rostock | Mit mehreren Beamten rückte die Polizei am Freitagabend in eine Plattenbausiedlung in den Rostocker Stadtteil Dierkow aus. Grund: Ein dringend einer schweren Straftat verdächtiger Mann wurde dort gesucht und festgenommen. Zusammenhang mit anderem Fall besteht Wie die Beamten mitteilten, steht der Einsatz im Zusammenhang mit einer Gewalt-Attacke ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.