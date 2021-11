Hansa Rostock gegen Erzgebirge Aue : Verkehrseinschränkungen zum Spiel der 2. Bundesliga

Zum Spiel der 2. Bundesliga FC Hansa Rostock gegen FC Erzgebirge Aue wird es rund um den Rostocker Hauptbahnhof und das Ostseestadion zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Rostock | Am kommenden Sonnabend, 20.November, kommt es aufgrund des Fußballspiels zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue insbesondere in den Bereichen rund um den Rostocker Hauptbahnhof und das Ostseestadion zu Verkehrseinschränkungen. Auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes werden in der Zeit von 8:30 Uhr bis 17 Uhr die Parkplätze fü...

