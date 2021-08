Rostock : 89 freie Wohnungen werden Am Vögenteich ab sofort vermietet

Die K&K Objektservice und Gebäudemanagement GmbH steht Interessenten vor Ort für eine Beratung zur Verfügung. Ende 2021 sollen die ersten Mieter in die Gebäude der Immobilienfirma Muhsal in der Innenstadt einziehen.

Rostock | Am Vögenteich in der Rostocker Innenstadt baut die Firma Muhsal Immobilien derzeit drei Wohn- und Geschäftsgebäude. Die ersten Wohnungen sollen zum Jahreswechsel bezugsfertig an die neuen Bewohner übergeben werden, teilte die K&K Objektservice und Gebäudemanagement GmbH mit. Die Immobilienverwaltung übernimmt die Vermietung, Bewirtschaftung und Verwal...

