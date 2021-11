Rostock : Vermisste 15-Jährige wohlbehalten zurück

Am Donnerstagabend war die Vermisste aufgefunden worden. Sie wurde mehrere Stunden gesucht.

Rostock | Im Raum Rostock war ein 15-jähriges Mädchen als vermisst gemeldet worden. In den Abendstunden des 4. November konnte die Vermisste in Rostock wohlbehalten aufgefunden werden. Seit Donnerstag gegen 12.45 Uhr war das Mädchen aus Rostock vermisst worden. Letztmalig gesehen wurde sie in Gehlsdorf, Rostock. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe der Bev...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.