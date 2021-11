Von der Mutter verstoßen : Lamm Georgi verzaubert die Rostocker Hospizbewohner

Weil das junge Tier von seiner Mutter verstoßen wurde, zieht Einrichtungsleiterin Ivonne Fischer es von Hand auf und bringt es täglich mit zur Arbeit.

Rostock | Mit unsicheren Schritten tappt Georgi in den Raum hinein. Aber sobald er Ziehmama Ivonne Fischer sieht, entspannt er sich und fängt an, die Möbel zu beschnüffeln. Georgi ist ein Lamm und seit wenigen Tagen der jüngste Gast im Rostocker Hospiz. Das Tier wurde von seiner Mutter verstoßen und wird nun per Hand aufgezogen, sagt Einrichtungsleiterin Fische...

