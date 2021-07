Neubau in Rostock : Volkssolidarität feiert Richtfest der Kita Anne Frank

Bei den Arbeiten am Ersatzneubau der Kindertagesstätte in der Goerdelerstraße in Reutershagen wurde ein wichtiges Etappenziel erreicht. Am Mittwoch feierte die Volkssolidarität Rostock Richtfest.

Rostock | Es war schönstes Sommerwetter, als am Mittwoch beim Richtfest der fertige Rohbau der Kindertagesstätte Anne Frank in Reutershagen gefeiert wurde. Nach dem traditionellen Richtspruch schlug der Geschäftsführer der Volkssolidarität Rostock, Frank Scherer, den letzten Nagel in den Dachstuhl. Die Volkssolidarität ist Träger der Kita in der Goerdelerstraße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.