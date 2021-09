Wahl 2021 : Kandidaten stellen sich den Fragen Rostocker Jugendlicher

Am Sonnabend wird in der Volkshochschule der Hansestadt symbolisch ein politischer Koffer gepackt. Kandidaten der verschiedenen Parteien hören sich die Anliegen der jungen Menschen an.

Rostock | Politisch interessierte Rostocker Jugendliche, die noch nicht wählen gehen dürfen, haben nun die Möglichkeit, Politikern ihre Meinung kund zu tun. Am Sonnabend, 4. September, von 14 bis 17 Uhr haben junge Menschen bei dem Forum „Jugend gibt mit…“ in der Volkshochschule Rostock, Am Kabutzenhof 20a, die Chance, direkt mit Politikern über ihre Wünsche un...

