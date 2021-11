Rostock : Warnemünder Bürokomplex bisher am begehrtesten bei Winter-Auktion

Rostock richtet am 4. Dezember die Winter-Auktion der Norddeutsche Grundstücksauktionen aus. 38 Immobilien aus Norddeutschland sind im Rennen.

Rostock/Warnemünde | 38 Immobilien sind im Rennen. Sie liegen in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Die Winter-Auktion der Norddeutsche Grundstücksauktionen findet am 4. Dezember in Rostock statt. Die Summe der Mindestgebote liegt bei rund 11,2 Millionen Euro. 5,5 Millionen für ein Bürokomplex Das Objekt mit dem höchsten M...

