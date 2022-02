Rostock : Warnow am Stadthafen mit Öl verunreinigt

Die Betriebsstoffe stammen von einem in der Nacht zum 30.01. gesunkenen Sportbootes.

Rostock | Am Sonntagvormittag wurde durch den Hinweis eine Bürgers eine Ölspur am Rostocker Stadthafen festgestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stammen die Betriebsstoffe von einem in der Nacht zum 30.01. gesunkenen Sportbootes. Nach Eintreffen der Feuerwehr Rostock und den Beamten der Wasserschutzpolizei Rostock wurden umgehend Ölschlengel ...

