Rostock : Weitere Kulturveranstaltungen werden verschoben oder abgesagt

Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Situation müssen in Rostock weitere Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden.

Rostock | Die Corona-Situation verschärft sich. Deshalb müssen in Rostock weitere Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. So wird der Auftritt des Künstlers „Sick“ im Peter-Weiss-Haus am 30. November verschoben. Der neue Termin steht noch nicht fest, die Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit, heißt es. Die Veranstaltung „Eure Mütter“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.