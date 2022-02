Lange Straße wird Fahrradstraße : Modellprojekt in Rostock könnte zu Verkehrsproblemen führen

Die CDU in der Rostocker Bürgerschaft will den Modellversuch Lange Straße – Fahrradstraße in letzter Minute stoppen. Auch die Wirtschaft schießt weiter dagegen. Denn nicht nur Einzelhändler könnten Schaden davon tragen.

Rostock | Die ab dem 1. Mai geplante Fahrradstraße in der Langen Straße in Rostock stößt auf immer schärferen Widerstand. Jetzt versucht die CDU-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft, den auf ein Jahr befristeten Modellversuch auszusetzen. Die Kritik entzündet sich vor allem an der Sperrung des einen Endes der Langen Straße am Vogelsang für den Kfz-Verkehr. Zu...

