Rostock : Wiederaufbau von abgeknicktem Kran steht bevor

Nach Angaben der Firma Liebherr wird der Wiederaufbau des vor einem Jahr abgeknickten Offshore-Krans vorbereitet.

Rostock | Die Installation des Krans auf dem Spezialschiff „Orion“ werde in den kommenden Monaten am Liegeplatz 15 des Hafens stattfinden, teilte das Unternehmen mit. Die „Orion“ war vor ihrer Rückkehr nach Rostock laut einem Bericht des NDR für Reparaturen und Vermessungsarbeiten auf einer Werft in Polen gewesen. Kran wurde bei einem Test beschädigt Der ...

