Ein Überblick : Wiro baut Hunderte Wohnungen in den kommenden Jahren in Rostock

Zusätzlich müssen sich Mieter auf Sanierungen in Lütten Klein, Toitenwinkel, Warnemünde und der Südstadt einstellen.

Rostock | Die Nachfrage ist hoch, der Leerstand in besonders beliebten Stadtteilen in Rostock sehr gering: Wohl auch aus diesen Gründen baut Rostocks größtes Wohnungsunternehmen Wiro auch in 2022 im Hansaviertel, in Reutershagen, Markgrafenheide, Lichtenhagen und Warnemünde neue Wohnungen oder schließt deren Errichtung ab. Hunderte Wohnungen werden gebaut Laut Sprecherin Dagmar Horning habe das Unternehmen bereits im Januar in der Thierfelderstraße im Hansaviertel mit dem Bau von 174 Wohnungen begonnen. Wie bei den geplanten Quartieren am Werftdreieck und auf dem Groten Pohl sollen auch dort eine klimafreundliche Energieversorgung, E-Mobilität sowie Begegnungsorte für Mieter im Mittelpunkt stehen, wobei die ersten bereits ab 2024 in die Gebäude in der Thierfelderstraße einziehen könnten. Mit mehr als 300 Wohnungen sollen in Lichtenhagen in der Möllner Straße noch deutlich mehr als im Hansaviertel entstehen. „Beim ersten Block stehen schon die Wände vom Erdgeschoss, beim zweiten liegt die Bodenplatte, die Kellerwände sind gestellt. Anschließend wird die Bodenplatte vom dritten Riegel betoniert. Auch für den vierten Riegel beginnen die Erdbauarbeiten“, so die Sprecherin. Mit der Fertigstellung der insgesamt acht Gebäude wird bis 2024 gerechnet. Auch interessant: Lichtenhagen wird neuer Hochschulstandort für den Zoll Auch in Markgrafenheide entstehen 18 neue Wohnungen. In der Albin-Köbis-Straße 6 baut das Unternehmen aus diesem Grund noch bis Sommer an einem dreigeschossigen Haus. Und im Reutershäger Weg, wo nach längeren Anwohnerprotesten bereits vier Würfelhäuser errichtet und mittlerweile bewohnt werden, soll ab Februar mit dem Bau von drei weiteren begonnen werden. Lesen Sie dazu auch: Ortsbeirat Reutershagen wegen Blockade-Haltung kritisiert Die insgesamt 27 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sollen bis Ende nächsten Jahres fertig sein. Sanierungen in Warnemünde, Lütten Klein und der Südstadt Kurz vor der Fertigstellung steht die Wiro laut Horning hingegeben bei einem Wohnblock in der Lortzingstraße 4 und 5 in Warnemünde. Nach einer Kernsanierung sollen im Herbst die zehn Wohnungen an Mieter übergeben werden. Im Anschluss werden die Sanierungsarbeiten in den Hausnummern 6 bis 8 fortgeführt. Zum Thema: Wiro saniert 18 Wohnungen in der Lortzingstraße Eine weitere Großsanierung soll nach Unternehmensangaben ab Juni in der Ahlbecker Straße 1 bis 3 in Lütten Klein starten. Drei Aufgänge des Mehrfamilienhauses bekommen neue Fahrstühle, die zukünftig auf jeder Etage und nicht mehr zwischen den Stockwerken halten sollen. Außerdem werden die Treppenhäuser, Hausflure und Eingänge saniert sowie Ladestationen für E-Rollstühle und -Fahrräder errichtet. Bis 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und auch für die Mieter in der Ahlbecker Straße 8 stehen Veränderungen ins Haus. Nachdem die Wiro aus Sicherheitsgründen vor zwei Jahren die Balkons sperren musste, sollen diese ab April und bis Ende des Jahres wieder ihre Verglasungen erhalten. Lesen Sie dazu auch: Balkonverbot lässt Wiro-Mieter verzweifeln Zusätzlich bekommen die Mieter in der Pappelallee 2 in Toitenwinkel neue Wasserleitungen und Bäder sowie die Bewohner in der Bertolt-Brecht-Straße 18 in Evershagen ebenfalls neue Versorgungsleitungen. Ähnliche Arbeiten sind auch in der Warnowallee 10 geplant und in der Tychsenstraße in der Südstadt werden die elektrischen Leitungen ausgetauscht. Gastronomie im Fünf-Giebel-Haus kann ab 2023 wieder öffnen Zwei besondere Baustellen für die Wiro befinden sich in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe. Nach mehr als 20 Jahren in Betrieb wird ab Mai die Tiefgarage City in der Langen Straße saniert. Für die Arbeiten an Böden, Wänden und Stützen stehen die 350 unterirdischen Stellplätze für fast zwei Jahre nicht zur Verfügung. Schon im Frühjahr nächsten Jahres soll dagegen das denkmalgeschützte Fünfgiebelhaus in der Breiten und Kröpeliner Straße wieder zum Essen und Trinken einladen, nachdem die gesamte Gewerbefläche zu einem Lokal umgebaut und die Fassade erneuert wurde. Weiterlesen: Rostock – Neues Restaurant soll am Uni-Platz entstehen ...

