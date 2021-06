Feuerqualle in der Nobelstraße : Wiro und Zoo enthüllen drittes Tierbild in Rostock

Das dritte Zoo-Bild der Rostocker Künstlerin Ina Wilken ziert die Seite eines Hauses in der Nobelstraße. Obwohl noch kein Projekt in Planung ist, können sich der Zoo und die Wiro eine weitere Kooperation gut vorstellen.

Rostock | Sie misst das dreißigfache ihrer eigentliche Größe: Eine Feuerqualle ziert seit Dienstagmorgen das Wohnhaus mit der Nummer 34 bis 37 in der Nobelstraße in der Rostocker Südstadt. Sie ist nach der Orang-Utan-Familie an der Fassade des Parkhauses am Gericht und dem Eisbärenhochhaus in der Südstadt das dritte Zoo-Gemälde in Rostock. Related content ...

