In der Corona-Pandemie : Zehn Demonstrationen für die Woche in Rostock angekündigt

Gleich zum Start der Woche sind vier Corona-Demos geplant. Zwei weitere finden am Donnerstag und Sonnabend statt. Vier von Jens Kaufmann angemeldete Proteste wurden hingegen verboten.

Rostock | Jede Woche scheint es eine neue Überraschung zu geben. Während am vergangenen Montag alle Corona-Proteste in Rostock von der Stadt untersagt wurden, sind für die kommende Woche nun ganze zehn Demonstrationen angekündigt worden. Einige davon wurden jedoch bereits verboten. Weiterlesen: Polizei löste mehrere Versammlungen in Rostock auf Wieder sta...

