Bauarbeiten an Goethebrücke : Züge fallen am Sonntag zwischen Rostock und Warnemünde aus

Die Gleise an der Goetheplatzbrücke werden erneuert. Rostocker und Doberaner haben ab dieser Woche mit Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen.

Rostock | Die Eisenbahnbrücke am Südring weist nach 55 Jahren Benutzung deutliche Mängel auf und muss im kommenden Frühjahr durch einen Neubau ersetzt werden. Um diese Arbeiten durchführen zu können, wird am kommenden Wochenende mit den Vorbereitungen begonnen. Zum Thema: Neubau Goethebrücke – Stadt will Verkehrschaos verhindern Die Deutsche Bahn teilte m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.