Unfall in Rostock : Zwei Autos im Hansaviertel zusammengestoßen

Eine Mutter und drei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Rostock | Nachdem zwei Autos im Rostocker Hansaviertel am Donnerstagnachmittag zusammengestoßen waren, mussten drei Kinder und deren Mutter vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr im Bereich der Kopernikusstraße. Nach bisherigen Informationen kam die junge Mutter mit den Kindern in ihrem...

