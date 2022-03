Unfall bei der Deutschen Med : Zwei Autos stoßen vor Tiefgaragenausfahrt in Rostock zusammen

Kurz nach dem Absetzen des Notrufes rückten ein Rettungs- und ein Notarztwagen zur Unfallstelle aus, die Polizei sperrte die Straße für den Durchgangsverkehr.

Rostock | An der Deutschen Med in Rostock hat es am Dienstagnachmittag einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben. Die Kollision forderte einen Verletzten und führte zur zeitweisen Vollsperrung einer Straße. Straße gesperrt Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten, verließ ein Auto die Tiefg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.