Rostock : Zwei Frauen in Evershagen von Unbekanntem mit Flüssigkeiten überschüttet

Schlug der Radfahrer sonst immer in Dunkelheit und Dämmung zu, so war es am Freitag erstmals taghell.

Rostock | Erneut ist es in Rostock zu zwei Übergriffen auf Frauen gekommen. Die Vorgehensweise ist auch bei den Fällen zehn und elf identisch mit den vorherigen. Weiterlesen: Erneut Frauen in Rostock im Vorbeifahren mit Flüssigkeit begossen Wie Polizeisprecherin Dörte Lembke bestätigte, hat es am Freitagmorgen erneut zwei Vorfälle dieser Art gegeben. Gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.