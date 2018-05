Warnemünde : Kaffeeklatsch wegen Shopping-Queen

Für die aktuelle Rostock-Folge der Serie Shopping-Queen shoppte Kandidatin Monique in Warnemünde.

von Maria Pistor

08. Mai 2018, 12:00 Uhr

Für die aktuelle Rostock-Folge der Serie Shopping-Queen hat Kandidatin Monique den Wunsch gehabt, etwas in der skandinavische Boutique Jaquis in der Warnemünder Mühlenstraße 12 zu kaufen. Morgen ab 15 Uhr läuft diese Folge auf dem Sender Vox.

Und weil sich in der Mühlenstraße die Geschäftsleute oft bei Ideen oder Aktionen unterstützen, wird es dann morgen um 15 Uhr einen Shopping-Queen-Kaffeeklatsch bei Jacqueline Hesse vor ihrem Jaquis und vor der Firma EP Meißner in der Mühlenstraße 13 geben. Dort ist die Übertragung auch am Bildschirm zu verfolgen. Neben dem Kaffee und der Plauderei gibt es in der Boutique auch einen Rabatt.