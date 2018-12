Klein Bentwisch: Einbruch in Einfamilienhäuser

von svz.de

19. Dezember 2018, 13:31 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch gab es wieder zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Diesmal in Klein Bentwisch. Der Täter hebelte die Tür zum Hintereingang einer Doppelhaushälfte auf. Als er sich dann im Inneren zu schaffen machen wollte, traf er auf den Hauseigentümer, der von den Geräuschen wach geworden war, worauf der Eindringling unerkannt aus dem Haus flüchtete. In der Nachbarschaft war noch ein weiteres Haus betroffen. Hier wurde versucht über die Terassentür ins Innere des Hauses zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. So blieb es in beiden Fällen bei Sachschäden.