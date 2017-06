Schillerplatz 8 : Land verkauft Rostocker Prunk-Villa

Verkäufe • Der BBL MV hat 2016 für insgesamt 2,7 Millionen Euro 47 Liegenschaften verkauft – zwischen wenigen Hundert und mehreren Hunderttausend Euro.

• Darunter: Das ehemalige Amtsgericht in Ückermünde, Gartenflächen in Neustrelitz, Arrondierflächen (die an ein Gesamtanwesen angrenzen) in Schwaan, eine Polizeistation in Dassow, eine historische Domkaserne in Ratzeburg (die früher zu einer Mecklenburger Stiftung gehörte) oder auch eine Fläche im Industriepark in Schwerin.

• 2015 waren es 27 Verkäufe, die 2,5 Millionen Euro brachten. Ankäufe • Der BBL hat 2016 vier Flächen für 190 000 Euro angekauft.

• Darunter: Erweiterungsflächen am Campus Südstadt, eine Fläche am Schloss Wiligrad bei Schwerin als Parkplatz dafür.

• 2015 kaufte der BBL zwei Liegenschaften für 1,2 Millionen Euro – darunter der offene Vollzug der JVA Stralsund. Schillerplatz-Villa • Baujahr 1913

• Grundbucheintragung 1943

• Grundstück 490 Quadratmeter, Außenflächen gehören teils der Stadt, die sie veräußern würde.

• massives Ziegelbauwerk bis 38 Zentimeter Wandstärke

• zu erhaltendes Baudenkmal